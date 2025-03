Bruno Guimarães vê jogo contra Colômbia como "fundamental" para seleção brasileira

A seleção brasileira entra em campo pela primeira vez em 2025 nesta quinta-feira, 20, às 21h45min, diante da Colômbia, pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, no Mané Garrincha, em Brasília (DF). O volante Bruno Guimarães, do Newcastle, classificou o duelo como fundamental para o Brasil na competição.

Em seguida, o Brasil viaja para visitar a Argentina na próxima terça-feira, 25, às 21 horas, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. Os argentinos lideram a competição, com 25 pontos somados.

As duas seleções estão próximas na tabela das Eliminatórias Sul-Americanas. A seleção brasileira ocupa a 5ª posição, com 18 pontos. A Colômbia aparece logo à frente, na 4ª colocação, com 19 pontos conquistados.

Apesar de estar invicta há quatro rodadas nas Eliminatórias Sul-Americanas, a equipe do técnico Dorival Júnior vem de dois empates decepcionantes no final do ano passado, contra Venezuela (1 a 1) e Uruguai (1 a 1).

"Todo mundo que veste a camisa da seleção brasileira está acostumado com pressão. É normal para a gente, é cotidiano. Tem que matar um leão por dia. Não importa se é no clube, aqui não é diferente. A gente veste a maior camisa do cenário do futebol mundial. Temos que estar prontos para isso. A gente está pensando no jogo a jogo", ponderou.