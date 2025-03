Conheça os grupos da Copa Sul-Americana 2025

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Brasil possui sete times representantes, estando o Corinthians, eliminado na pré-Libertadores, entre eles. Competição vai do dia 2 de abril até 22 de novembro

A Conmebol definiu na noite desta segunda-feira, 17, os grupos da Copa Sul-Americana de 2025 por meio de sorteio realizado na sede da instituição em Luque, no Paraguai. Dentre os sete brasileiros representantes na competição, o Corinthians está no grupo C, onde irá enfrentar América de Cali, Huracán e Racing-URU.

O certame continental conta ainda com outros seis times brasileiros, sendo eles: Vasco, Fluminense, Cruzeiro, Atlético-MG, Grêmio e Vitória. A competição irá ocorrer entre os dias 2 de abril e 22 de novembro. A fase de grupos está datada para 2 de abril até 28 de maio.