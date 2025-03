Flamengo tem dois gols anulados, empata com Fluminense, mas se consagra campeão carioca

Flamengo conquistou o título do Campeonato Carioca de 2025. / Crédito: Gilvan de Souza e Adriano Fontes / Flamengo

O Flamengo confirmou o título do Campeonato Carioca neste domingo. Os rubro-negros empataram sem gols com o Fluminense, no Maracanã, e levaram pelo agregado de 3 a 1. Os flamenguistas foram superiores durante os 90 minutos, principalmente no primeiro tempo. O Flamengo balançou a rede duas vezes na etapa final, mas ambos os gols foram anulados.

Como foi o jogo O Flamengo assustou logo no primeiro minuto, em cabeceio de Plata sobre o travessão. Depois disso, o clássico ficou nervoso, com muitas faltas de ambos os lados. O Fluminense só conseguiu sua primeira finalização aos 19 minutos em chute de Renê que parou em Rossi.

Os rubro-negros tiveram grande chance de abrir o placar aos 24 minutos. Fábio tentou o drible e perdeu a bola para Plata. No entanto, o goleiro tricolor conseguiu se recuperar e impedir o gol. Em seguida, novamente Plata recebeu passe na área, mas chutou em cima de Thiago Silva. O Flamengo continuava melhor em campo e teve mais uma ótima oportunidade de marcar, aos 32 minutos. Luiz Araújo foi lançado e tocou na saída de Fábio. Só que a bola foi pela linha de fundo. Na parte final, os flamenguistas seguiram com o domínio do jogo. No entanto, a equipe da Gávea parou na marcação do adversário. O Fluminense apenas segurou o Flamengo para manter o empate até o intervalo.