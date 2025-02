Árbitro confirma gol do Barra e anula após o fim da partida; caso vai ao Tribunal

O caso ocorrido na última rodada do Campeonato Catarinense impediu a classificação do Barra para as quarats de final do Campeonato Catarinense

A última rodada do Campeonato Catarinense, ocorrida nesse fim de semana, foi marcada por um lance polêmico de decisão da arbitragem na partida entre Caravaggio e Barra, realizada no sábado, 22, no Estádio da Montanha, em Nova Veneza (SC). O duelo seguia em um empate de 0 a 0 até os últimos minutos dos acréscimos, quando Natan, volante do Barra, anotou o gol que garantiria a classificação de seu time. Após o lance, o gol foi validado pelo ex-árbitro Fifa Bráulio Machado, que logo em seguida apitou o fim da partida.

Na súmula da partida, Bráulio Machado registrou o 0x0 no placar, sem fazer qualquer menção ao lance de gol anulado. Assim, sem a validação do gol que classificaria o Barra para as quartas de final do campeonato, o Joinville ficou com a vaga.

Com o ocorrido, o Barra levará o caso ao Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina (TJD-SC) para tentar a contestação da anulação do gol. Por meio de nota oficial, o clube repudiou a decisão do árbitro em relação ao gol.

“O Barra Futebol Clube manifesta sua profunda indignação e repúdio com a conduta do árbitro Bráulio da Silva Machado na partida do último sábado (22) contra o Caravaggio. Após o gol de Natan no último minuto, o árbitro validou o lance, encerrando o jogo em seguida. No entanto, para a surpresa de todos, o árbitro voltou atrás em sua decisão, anulando o gol com o jogo já encerrado, o que não condiz com as regras do jogo, e desta forma prejudicando o Barra Futebol Clube. Este erro compromete o resultado da partida e levanta sérias dúvidas sobre a qualidade da arbitragem no futebol catarinense”, diz um trecho da nota publicada pelo Barra.

Conforme versa a Lei 5 de Futebol da Confederação Brasielira de Futebol (CBF), "se o árbitro já tiver reiniciado o jogo ou já tiver sinalizado o fim do primeiro ou do segundo tempo (incluindo a prorrogação) e tiver saído do campo ou suspendido definitivamente o jogo, ele não poderá mudar a decisão de reiniciar o jogo mesmo que perceba que ela era incorreta, ou que receba a indicação de outro membro da equipe de arbitragem a respeito disso".