Jogador do XV de Jaú morre após infarto no alojamento do clube

O meia Gabriel Popó, de 26 anos, sofreu o infarto na manhã deste domingo, 16, e a partida contra o União Suzano foi adiada pela Federação Paulista de Futebol / Crédito: Instagram / E.C. XV DE JAÚ

O futebol brasileiro sofreu uma perda inesperada e trágica na manhã deste domingo, 16 de fevereiro. O meia Gabriel Protásio Gomes, conhecido como Popó, do XV de Jaú, faleceu após sofrer um infarto no alojamento do clube, localizado dentro do Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, interior de São Paulo. O jogador, de 26 anos, foi socorrido imediatamente, mas não resistiu e veio a falecer por volta das 9h50min, na Santa Casa da cidade. Gabriel Popó não foi relacionado para a partida entre o XV de Jaú e o União Suzano, que estava marcada para a manhã deste domingo, pelo Campeonato Paulista A3. Ele estava no alojamento do clube quando o incidente ocorreu, e a notícia de sua morte abalou profundamente os jogadores do XV de Jaú.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As duas equipes estavam a caminho do campo para o aquecimento, mas, após a divulgação do falecimento, os atletas do time anfitrião ficaram visivelmente abalados e sem condições de realizar a partida. A Federação Paulista de Futebol, ciente da situação, anunciou o adiamento do jogo, que deverá ser remarcado para o 12 de março, entre as 14ª e 15ª rodadas da competição.