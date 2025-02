Neymar vai enfrentar Ceará na Vila e Fortaleza no Castelão pela Série A; saiba quando

Camisa 10 tem contrato com o Peixe até o fim de junho e, por isso, tem apenas dois confrontos garantidos diante das equipes cearenses no Brasileirão deste ano

E, com a divulgação do documento, Ceará e Fortaleza já sabem quando vão enfrentar o camisa 10 do Peixe. O primeiro será o Vovô, que vai medir forças contra o Alvinegro Praiano na Vila Belmiro entre os dias 10 e 12 de maio. O duelo será válido pela 8ª rodada.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nessa quarta-feira, 12, a tabela básica do Campeonato Brasileiro Série A 2025 . Neste ano, a principal competição do futebol nacional terá uma grande atração dentro das quatro linhas: Neymar, que retornou ao Santos após 12 anos.

Como Neymar tem contrato com o Santos somente até o fim de junho, os dois duelos do primeiro turno são os únicos que devem ter a presença garantida do camisa 10 contra times cearenses. Todavia, caso haja uma prorrogação do vínculo, mais dois jogos devem ser adicionados.

No segundo turno, de acordo com a CBF, o Peixe deve enfrentar o Ceará pela 27ª rodada, na Arena Castelão. O embate está agendado para acontecer entre os dias 16 e 17 de outubro. Por fim, o Fortaleza visitará o Santos entre os dias 22 e 24 de novembro, em partida da 31ª rodada.