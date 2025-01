Presidente do Santos anuncia retorno de Neymar ao clube paulista

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, anunciou a volta de Neymar ao Santos por meio de suas redes sociais. O atacante havia rescindido com o Al Hilal da Arábia Saudita nessa segunda-feira, 29.

O presidente Santista lembrou da "promessa" que o jogador teria feito ao se despedir do Peixe. No seu último dia de clube, o atacante escreveu "Eu vou, mas eu volto" nas paredes do vestiário da Vila Belmiro; momento mostrado no vídeo de apresentação.