500 dias para a Copa: conheça as cidades sede, formula de disputa e distribuição das vagas

Faltam 500 dias para a Copa do Mundo de 2026. A 23ª edição do maior torneio de seleções do planeta ocupará pela primeira vez um continente inteiro. Canadá, Estados Unidos e México dividirão os jogos do certame. Além disso, haverá um aumento no número de seleções e de jogos, saltando de 60 para 104 partidas ao todo.

Sedes: Desde 2002, essa será a segunda vez que terá uma Copa com mais de um país sede, sendo a primeira que chega a três nações e também a estreante na ocupação de um continente inteiro.

Pela terceira vez, o México será a casa do Mundial de seleções. As outras duas vezes foram 1970, com o tricampeonato da seleção brasileira e a edição de 1986, com vitória da Argentina de Maradona. Ao todo, o país receberá 13 jogos do torneio, incluindo a estreia, divididos entre os estádios: Azteca, que se localiza na Cidade do México e será o primeiro estádio a receber três aberturas de Copa na história, Akron, localizado em Guadalajara e BBVA, em Monterrey. Os Estados Unidos são outra sede que recebe uma Copa do Mundo novamente. Após o mundial de 1994, a competição volta a um país mais familiarizado com esporte e com a presença da consolidada Major League Soccer, liga de futebol local.

Os Americanos tem a maior quantidade de cidades sedes, 11 no total, a maior carga de jogos: 78 partidas, incluindo todos os confrontos a partir das quartas de final. Diferentemente do México, nenhum palco da edição anterior do torneio será utilizado em 2026. Os Bowls, nomes dados a estádios abertos do futebol americano universitário, foram substituídos pelas modernas arenas da NFL. Serão utilizados 11 equipamentos da liga de futebol americano durante o torneio, o mais conhecido deles sendo o MetLife Stadium, localizado em Nova Jersey, casa do New York Giants e do New York Jets, palco de jogos da Copa América de 2024 e definida como local onde se disputará a final da Copa do Mundo.

Os outros 10 estádios serão: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta;

Gillette Stadium, em Boston;

AT e T Stadium, em Dallas;

Lincoln Financial Field, em Filadélfia;

NRG Stadium, em Houston;

Arrowhead, em Kansas City;

SoFi Stadium, em Los Angeles;

Hard Rock Stadium, em Miami;

Levi's Stadium, em Santa Clara;

Lumen Field, em Seattle. Ao todo, sete dessas arenas receberam o Super Bowl, final da liga de futebol americano, nesse século. A mais nova entre elas é o SoFi Stadium, inaugurado em 2020, e o mais velho sendo o Arrowhead Stadium, construído em 1973, mas que passará por reformas para receber jogos do torneio. O Canadá é o país estreante entre as três sedes. Assim como o México, receberá 13 jogos, divididos entre o BMO Field, em Toronto, que recebeu jogos de Mundiais Sub-20 e Sub-17, e BC Place, estadio em Vancouver.

Mesmo sem definição dos participantes e sorteio dos grupos, a seleção local sabe que fará os três jogos da primeira fase em casa. Fórmula de disputa: O torneio terá 48 seleções totais, divididas em 12 grupos de quatro participantes, avançando os primeiros e segundos colocados de cada grupo mais os oito melhores terceiros colocados. Esse é o primeiro aumento do número de equipes na Copa desde 1998 e marca o retorno do sistema de melhores terceiros colocados, inutilizado desde a Copa de 1994.