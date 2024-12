Novo CEO, Pedro Martins anuncia Pedro Caixinha como técnico do Santos

Pedro Martins explicou como se deu as conversas com o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, para a definição do novo treinador e deu boas-vindas a Caixinha. Ele também justificou o porquê aceitou deixar a diretoria do Botafogo para trabalhar no Peixe.

"Quero agradecer as palavras do presidente. É um prazer estar aqui. É importante recuperar nossas conversas. Quando recebi a ligação do Marcelo, para mim ficou claro que o Santos tem um presidente com visão de futuro para a instituição. Fiquei muito feliz em escutá-lo como ele estava consciente dos desafios que o Santos terá a partir de agora. Isso me sensibilizou, a visão de futuro, olhar para o modelo do futebol brasileiro. Uma identidade do Santos que vai dialogar com profissionalismo, vai orgulhar os santistas. Tenho plena consciência que o Santos pode construir uma gestão competitiva, que se destaque. Esse desejo de construir um projeto me sensibilizou. Acho que isso reflete o sentimento que o presidente tem pelo clube. O trabalho é para o futuro do Santos. Estar nessa posição de CEO fez total sentido para mim. Sair da posição de diretor de futebol e vir para essa cadeira, passa de ser um desafio e vira um chamado. É o Santos Futebol Clube", declarou.

"Dando continuidade ao que o presidente disse, depois que me desliguei do Botafogo, procurei recuperar nossas conversas com jogadores e treinadores para entender o que seria essa nossa escolha. Decisão de treinador é complexa, esse líder é muito importante. Estudei com muito carinho todas as opções que foram apresentadas e tem um nome que me despertou muita atenção, que eu já conhecia. Sinto que dialoga com a ambição do Santos. É um nome que vinha sendo disputado no mercado, na minha visão está sendo visto por diversos clubes, mas estava buscando um projeto. Quando falamos de um projeto, isso transcende ganhar o próximo jogo. Estamos falando de um nome que estava buscando uma visão de futuro. Foi isso que procurei mostrar para o treinador. O caminho não seria fácil, mas através do nosso alinhamento, conseguiríamos superar os obstáculos. Gostaria de dar boas-vindas ao Pedro Caixinha, novo treinador do Santos. Tivemos algumas conversas e ele entendeu rapidamente o que estávamos buscando para o clube. O Pedro entendeu o que queremos lá para frente. Essa foi a prioridade total desde que eu fechei com o Santos. Praticamente não dormi no último fim de semana. Ainda tenho que debater muito com o presidente, mas tudo só faz sentido a partir da decisão do novo treinador. Já conversei com o Pedro Caixinha o que estou vendo do elenco. Vamos tentar caminhar com o planejamento da melhor maneira possível, tomando decisões que respeitem a situação financeira a dialoguem com essa instituição", concluiu.



Anteriormente, Marcelo Teixeira também se pronunciou e explicou a demora para anunciar o novo treinador do time. Ele já havia dito há algumas semanas que o Santos possuía um técnico contratado. O presidente ainda afirmou que Pedro Martins era o seu plano A para o cargo de CEO.

"Disse há algumas semanas atrás que todos entenderiam as razões do Santos aguardar as definições e divulgar de forma correta as informações que estavam sendo colocadas para a mídia. Hoje sim, posso afirmar algumas decisões que já estão adotadas e anúncios importantes para a coletividade alvinegra. Tínhamos algumas prioridades no ano de 2024, todas foram alcançadas. Um dos pilares da nossa gestão é a profissionalização. O plano A não era este ou aquele jogador. Estava direcionada ao Pedro Martins, que é o novo CEO do Santos. Quando você faz um planejamento, que é o que a diretoria estava fazendo, estávamos mapeando jogadores, treinador, para apresentá-los ao novo CEO no momento certo. Esse novo CEO tinha compromissos. Eu dizia que não podia fazer divulgações de contratações, porque alguns profissionais estavam com contrato em vigência. Esperava que o nosso CEO tivesse vida mais curta no outro clube, mas pelo sucesso do trabalho, ele foi para o Mundial de Clubes e isso prorrogou a definição. Aguardamos as decisões, tudo o que era de respeito de um clube co-irmão. Ao finalizar sua preparação, avançamos para contratação do novo CEO", comentou.