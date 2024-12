Enquete: vote no melhor volante do futebol nordestino em 2024

Com representantes e destaques nas principais divisões do futebol brasileiro, o Nordeste finalizou o ano com cinco vagas na Série A 2025; vote na enquete

Com representantes nas principais divisões do futebol brasileiro, o Nordeste teve destaque das Séries A à D do Campeonato Brasileiro. Entre os nomes que fizeram a diferença, o Esportes O POVO pontua os volantes: Fabrício Dominguez, do Sport; Lourenço, do Ceará e a dupla do Fortaleza, Hércules e Rossetto.

Enquanto Fabrício Dominguez, do Sport, e Lourenço, do Ceará, auxiliaram suas respectivas equipes na busca pelo acesso á Série A do Brasileirão, Hércules e Rossetto foram cruciais para que o Fortaleza conseguisse a vaga direta na Copa Libertadores de 2025. Na última sexta-feira, 20, o Fortaleza acertou a venda do volante Hércules ao Fluminense por R$ 29 milhões.