Enquete: vote nos melhores zagueiros do futebol nordestino em 2024

Com representantes e destaques nas principais divisões do futebol brasileiro, o Nordeste finalizou o ano com cinco vagas na Série A 2025; vote na enquete

Com representantes nas principais divisões do futebol brasileiro, o Nordeste teve destaque das Séries A à D do Campeonato Brasileiro. Entre os nomes que fizeram a diferença na defesa, o Esportes O POVO pontua os zagueiros David Ricardo, do Ceará; Kuscevic e Titi, do Fortaleza, Thyere, do Sport; Gabriel Xavier, do Bahia e Wagner Leonardo, do Vitória.

Numa campanha que levou o Leão do Pici até a vaga direta para a Libertadores, Kuscevic e Titi foram os principais nomes da equipe comandada por Vojvoda. O mesmo ocorreu com Gabriel Xavier, que ajudou o Bahia a conquistar a vaga na pré-Libertadores, e com Wagner Leonardo, que auxiliou a vitória a se garantir na Sul-Americana. Na Série B, David Ricardo foi o principal nome defensivo do Ceará e ajudou o Vovô a alcançar o acesso à elite do futebol brasileiro, assim como Thyere se denotou no Sport.