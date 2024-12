Veja o que está em jogo na negociação entre Palmeiras e Atlético-MG por Paulinho

Meia Paulinho no jogo Flamengo x Atlético-MG, no Maracanã, pela final da Copa do Brasil 2024 / Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

O Palmeiras se movimenta no mercado da bola e tem mostrado postura ativa para se reforçar para a temporada de 2025. Como antecipado pelo ge e confirmado pela Gazeta Esportiva, a equipe alviverde tenta a contratação do atacante Paulinho, do Atlético-MG, e conversa com o clube mineiro para tentar viabilizar o negócio. As partes ainda não entraram em acordo sobre os valores. O Verdão pretende investir 18 milhões de euros (aproximadamente R$ 117 milhões), e os clubes trabalham com a possibilidade de envolver mais dois jogadores do Verdão na negociação.

Os nomes envolvidos são dos meias Patrick, do sub-20, e Gabriel Menino. Este último também foi colocado como "moeda" de troca em negócio com Martinelli, do Fluminense, que tem Zé Rafael como alvo.

As equipes já teriam alinhado os termos para a saída de Patrick, que foi uma indicação do Atlético-MG, conforme apurado pela reportagem, mas ainda aguardam uma definição sobre a situação de Menino. O camisa 25 do Verdão também é formado na base do Palmeiras, mas não é um dos titulares do time de Abel Ferreira.

Paulinho vem sendo um dos destaques do Atlético-MG nas últimas temporadas. O jogador de 24 anos está no Galo desde 2023. Pela equipe mineira, ele tem 120 jogos, 50 gols e 12 assistências. Em 2024, ele disputou 59 jogos, marcou 19 gols e deu quatro assistências.