Vasco anuncia a contratação do técnico Fábio Carille

Campeão da Série B 2024 com o Santos, o técnico tem contrato com o Gigane da Colina até o fim de 2025

Fábio Luiz Carille de Araújo tem 51 anos e conta com passagens por Corinthians e Santos. No exterior, também comandou o Al-Wehda (KSA), o Al-Ittihad FC… pic.twitter.com/suxEY0EC4A

Carille foi campeão da Série B com o Santos em 2024. O desempenho inconstante e as críticas da torcida, no entanto, fizeram com que o técnico fosse demitido após a temporada. No ano, foram 53 partidas, 31 vitórias, nove empates e 13 derrotas com o clube paulista. Além do título da segunda divisão, Carille chegou com o Peixe à final do Paulistão.

Além do Santos, Carille também já comandou o Corinthians e o Athletico-PR no Brasil, tendo conquistado um Brasileirão e três Campeonatos Paulistas. Fora do país, o técnico de 51 anos soma passagens por Al-Wheda e Al-Ittihad, ambos da Arábia Saudita, e V-Varen Nagasaki, do Japão.