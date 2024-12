Técnico do Sport, Pepa fala sobre campanha de acesso à Série A: "Maior do Nordeste"

Pepa renovou contrato com o Sport para a temporada de 2025 / Crédito: Paulo Paiva/Sport

Técnico do Sport na campanha do acesso à Série A nesta temporada, Pepa permanece no comando do clube até o fim de 2025 após ter renovado contrato na última terça-feira, 17. Em entrevista à imprensa portuguesa, o treinador lusitano falou sobre a campanha de acesso com o Leão da Ilha e as expectativas do time para o retorno à primeira divisão. Tendo chegado ao clube pernambucano para substituir o ex-técnico Mariano Soso, Pepa conduziu o Sport a partir da 25ª rodada da Série B e chegou engatando uma sequência de oito jogos de invencibilidade. Já estimado pela torcida rubro-negra, o português exaltou a paixão dos torcedores.

(O Sport) é conhecido como o maior Nordeste, e sendo o maior do Nordeste está tudo explicado. O clube passou por fases difíceis, estava num sobe desce, teve dificuldades financeiras. Agora, acabamos por subir. É um clube muito fanático e tem uma das torcidas mais loucas do Brasil", disse Pepa.

Retorno à Série A Para 2025, o português terá o desafio de comandar o Sport no Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileirão. Sobre o calendário do futebol brasilerio, Pepa se queixou da agitada agenda dos clubes. "É uma loucura de jogos. O Sport fez 64 jogos nesta temporada, é uma selvageria. […] Tivemos oito encontros consecutivos a jogar de três em três dias. Quando tivemos um quarto dia sem jogo, celebramos", conta o técnico.

Falando sobre as expecativas para Série A, Pepa destacou o elevado nível do futebol nacional. Além da experiência no comando do Sport, Pepa possui uma breve passagem pelo Cruzeiro em 2023.