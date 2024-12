Enquete: vote no melhor lateral-direito do futebol nordestino em 2024

Com representantes e destaques nas principais divisões do futebol brasileiro, o Nordeste finalizou o ano com cinco vagas na Série A 2025; vote na enquete

Com representantes nas principais divisões do futebol brasileiro, o Nordeste teve destaque das Séries A à D do Campeonato Brasileiro. Dentre os times que foram protagonistas, também se destacaram alguns laterais. No acesso à Série A de 2025 do Ceará, Rafael Ramos foi titular em 28 jogos da Série B, jogando 31 partidas do Alvinegro de Porangabuçu no ano, e se consolidando entre os principais nomes do grupo de Léo Condé.

Entre os nomes selecionados, o Esportes O POVO também destaca as atuações de Brítez, do Fortaleza, que fez mais de 55 jogos pelo Tricolor do Pici em 2024 e atuou em alguns jogos nessa posição; de Santiago Arias, do Bahia, que chegou a ser convocado pela seleção colombiana ao se fixar titular do Esquadrão de Aço; e Raúl Cáceres, que chegou ao Vitória no início do ano e conseguiu não só ganhar espaço no time, mas ser colaborativo com assistências nos jogos finais da Série A.