Enquete: vote no melhor goleiro do futebol nordestino em 2024

Com representantes e destaques nas principais divisões do futebol brasileiro, o Nordeste finalizou o ano com cinco vagas na Série A 2025; vote na enquete

Com representantes nas principais divisões do futebol brasileiro, o Nordeste teve destaque das Séries A à D do Campeonato Brasileiro, com goleiros sendo protagonistas de algumas campanhas como foi o caso de João Ricardo, do Fortaleza, que foi eleito o melhor goleiro e integrou a seleção da Série A por pontuação do Sofascore.

Entre os nomes selecionados, o Esportes O POVO também destaca as atuações de Caíque França, que auxiliou o Sport em 59 jogos, dentre eles 37 da Série B que foram cruciais para o acesso do Leão da Ilha; de Lucas Arcanjo, da categoria de base do Vitória até a consolidação do time na Copa Sul-Americana de 2025, e de Matheus Albino, destaque na permanência do CRB na Série B também chamaram a atenção durante o ano de 2024.