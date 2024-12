Reeleito presidente do Sport, Yuri Romão projeta folha salarial de R$ 9 milhões para 2025

Reeleito presidente do Sport para o biênio de 2025/26, na última segunda-feira, 16, Yuri Romão falou sobre os desafios do Leão da Ilha, que voltará a disputar a Série A após três anos.

Ainda conforme o presidente do Leão da Ilha, a inflação e competitividade do mercado da bola são outros fatores que dificultam o planejamento do Sport para a próxima temporada. Por isso, a atrair investimentos para o clube é maior foco no início de seu segundo madato.

Se movimentando para formar o elenco que disputará a Série A, o Sport aguarda respostas de oito possíveis reforços. Conforme Romão, ao longo dos próximo dez dias, o clube anunciar novos jogadores.

“Vamos buscar recursos para as contratações. Hoje o mercado inflacionou de uma forma que o que a gente tinha planejado seis meses atrás, hoje já não dá mais. Esperávamos investir de R$ 15 milhões a R$ 20 milhões e hoje isso já é pouco. Então a prioridade número um é ir atrás de recursos”, analisou.