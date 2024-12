Romário lamenta fase atual da Seleção, mas espera melhora com o retorno de Neymar

Conforme o ex-artilheiro da Seleção, o momento difícil da Canarinha pode ser superado com a ajuda de Neymar

"Estou vendo passar aqui, Ronaldo, Zico, Romário, Adriano, e ver a Seleção de hoje é um pouco triste, mas a gente é brasileiro e não pode perder a esperança. Na minha opinião, pelo que eu tenho visto, o Dorival tem tentando fazer o melhor dele. A gente nunca deixou de participar de uma Copa do Mundo, e com certeza vamos participar da próxima", declarou.

Durante o jogo comemorativo de Adriano Imperador, ocorrido no Maracanã, nesse domingo, 15, Romário lamentou a atual fase da Seleção Brasileira, mas afirmou que, com o retorno de Neymar, espera que o desempenho da Amarelinha melhore.

"Esperamos que o Neymar volte o mais rápido possível para dar uma força, principalmente na parte técnica, que estamos precisando. Vamos continuar com o pensamento positivo que a Seleção vai melhorar", complementou Romário, em entrevista à TNT.

Desde a última Copa do Mundo, Neymar só entrou em campo 20 vezes em pouco mais de dois anos. Após sofrer uma ruptura no tendão da coxa esquerda em novembro de 2023, o atleta retornou em novembro deste ano, mas logo em seu segundo duelo se machucou novamente e tem retorno previsto apenas para 2025.

Campeão da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira em 1994, Romário empilhou troféus por diversos times em que passou. No Brasil, ficou marcado por suas passagens por Flamengo e Vasco, tornando-se ídolo em ambos os clubes.

O ex-atleta também atuou por Fluminense e América-RJ, clube onde se aposentou e atualmente ocupa o cargo de presidente. O atacante também tem passagem pela Europa, onde defendeu o Barcelona e o Valencia, da Espanha, e o PSV, da Holanda.