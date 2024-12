Esportes O POVO elege seleção do futebol nordestino em 2024

Os critérios utilizados pelos profissionais foram o desempenho dos atletas ao longo da temporada, a influência no clube e os feitos no ano. A formação tática da seleção ideal do Nordeste foi flexível, podendo ser um 4-4-2 ou 4-3-3. Além disso, o craque da região também foi destacado.

A equipe do Esportes O POVO elegeu, por meio de votação, a seleção do futebol nordestino na temporada de 2024. Ao todo, 12 jornalistas e comentaristas participaram do pleito, indicando suas escalações. Os mais votados em cada posição foram escolhidos para compor o time final.

Entre os escolhidos, dois nomes se ressaltaram de forma unânime: João Ricardo, goleiro do Fortaleza , e Erick Pulga, atacante do Ceará . Eles foram os principais destaques do Tricolor do Pici e do Alvinegro de Porangabuçu, respectivamente, conquistando a preferência de todos os 12 votantes. Mesmo caso de Vojvoda, técnico do Leão.

Alguns atletas tiveram desempenhos individuais notáveis. É o caso de João Ricardo, eleito o principal jogador da seleção nordestina do Esportes O POVO . O goleiro do Pici apresentou números impressionantes na temporada.

Completam o restante do onze ideal: Gabriel Xavier, zagueiro do Bahia; Lucas Esteves, lateral-esquerdo do Vitória; Lucas Lima, meia do Sport; e Alerrandro, atacante do Vitória.

Ainda representando o estado do Ceará, outros jogadores do Fortaleza também marcaram presença na seleção: Brítez, Kuscevic, Pochettino e Lucero. Do lado do Vovô, além de Pulga, Lourenço também foi lembrado.

Decisivo nos momentos cruciais do ano alvinegro, Pulga encerrou como artilheiro do Ceará, com 22 gols em 51 jogos. Na Série B, foi o máximo goleador do torneio, com 11 tentos anotados.

Outro destaque foi Erick Pulga, que teve uma temporada memorável em 2024. As duas conquistas do Ceará — o Campeonato Cearense e o acesso à Série A — passaram, em grande parte, pelos pés do camisa 16.

Na Série A, em específico, disputou todas as 38 partidas, realizando 157 defesas. Ele também integrou o time do ano do Sofascore — site especializado em estatísticas — como o melhor em sua posição.

Lucas Lima, do Sport, também foi figura determinante para o retorno do Leão da Ilha à elite do futebol brasileiro após três anos. Quase unânime na lista do Esportes O POVO — com 11 votos em 12 possíveis —, o meia disputou 53 partidas ao longo do ano, marcando três gols e contribuindo com 11 assistências.

Seleção do futebol nordestino em 2024: outros nomes votados

Além dos escolhidos para o time final, outros nomes foram citados pelos jornalistas do O POVO. Com três votos, mas fora da seleção, ficaram: Wagner Leonardo (Vitória), David Ricardo (Ceará), Matheusinho (Vitória) e Fabrício Dominguez (Sport). Com dois votos: Matheus Bahia (Ceará).

Os demais, citados em apenas uma ocasião, foram: Raí Ramos (Ceará), Willian Formiga (CRB), Lucas Mugni (Ceará), Everton Ribeiro (Bahia), Jean Lucas (Bahia), Kanu (Bahia), Lucho Rodriguez (Bahia) e Renato Kayzer (Fortaleza).