Esportes do POVO: Noite das personalidades é marcada por homenagens a Alan Neto

O Esportes do POVO é exibido na TV, pelo canal FDR (48.1), na rádio O POVO CBN (FM 95,5), rádio CBN Cariri (FM 93,5) e nas redes sociais do O POVO

A edição desta terça-feira, 10, do Esportes do POVO falará sobre os acontecimentos e bastidores da 52ª edição das Noites das Personalidades, que ocorreu na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), nesta segunda-feira, 9.

