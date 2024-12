Brasileirão: quais os times classificados para Libertadores e Sul-Americana 2025

Com emoção e muita história feita, a Série A do Campeonato Brasileiro 2024 chegou ao fim na noite deste domingo, 8. O G-4 foi encerrado com o Botafogo erguendo a taça após vencer o São Paulo, seguido por Palmeiras na segunda colocação, Flamengo em terceiro e Fortaleza fechando os quatro primeiros colocados.



Com o final do certame, as situações de classificação para Copa Libertadores, Copa Sul-Americana e rebaixamento à Série B foram definidas. Veja quem são as equipes brasileiras que jogam as competições internacionais da Conmebol em 2024: