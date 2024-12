Criciúma é rebaixado e última rodada da Série A definirá relegado

Criciúma perdeu do Flamengo por 3 a 0 e, com outros resultados da 37ª rodada, foi rebaixado no Brasileirão. / Crédito: Celso da Luz | Criciúma E.C.

O Criciúma é o terceiro time a ser confirmado como rebaixado para a Série B do Brasileirão de 2025. A equipe catarinense ocupa a 18ª colocação da tabela da Série A de 2024 após a derrota para o Flamengo por 3 a 0 na última quarta, 4, e não poderá alcançar posições acima da 17ª colocação. Isso porque na noite desta quinta-feira, 5, a rodada foi finalizada com outros dois jogos. O Fluminense venceu o rebaixado e lanterna Cuiabá por 1 a 0 no Maracanã, com gol de Serna e subiu para a 15ª posição. Já o Bragantino, 17° colocado, venceu o Athletico-PR, 16°, por 2 a 1 na Ligga Arena, no Paraná por 2 a 1.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com esses resultados, o time catarinense não possui mais chances matemáticas de sair da zona de rebaixamento. Atualmente, estão na briga para fugir da última vaga da degola: Atlético-MG (14° com 44 pontos), Fluminense (15° com 43), Athletico-PR (16° com 42) e Bragantino (17° com 41). Já estão rebaixados Criciúma na 18ª posição com 38 pontos, Atlético-GO com 30 pontos na 19ª colocação e Cuiabá, na lanterna com 30 pontos.