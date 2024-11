Seleção Brasileira feminina vence Austrália por 3 a 1 em amistoso

Amanda Gutierres marcou dois gols na vitória de 3 a 1 do Brasil sobre a Austrália Crédito: Patrick Hamilton/AFP

A Seleção Brasileira feminina venceu a Austrália por 3 a 1, no Suncorp Stadium, em amistoso. Os gols do país sul-americano foram marcados por Amanda Gutierres (2) e Giovana Queiroz. Enquanto Caitlin Foord descontou para os donos da casa. As equipes nacionais voltam a se enfrentar no próximo domingo, às 5h35min (de Brasília), no Cbus Super Stadium, em mais um amistoso.

As partidas fazem parte do planejamento da Seleção para a Copa América de 2025, que será realizada no Equador, e para a Copa do Mundo de 2027, que irá ocorrer no Brasil.

A Seleção Brasileira iniciou o jogo com tudo e abriu o placar aos cinco minutos do primeiro tempo. Após lançamento de Vitória Calhau no campo defensivo, a bola sobrou para Amanda Gutierres, que driblou a goleira e chutou para o fundo do gol. O Brasil continuou atacando e ampliou o marcador aos 12 minutos. Duda Sampaio tocou em profundidade para Aline, que ajeitou para Amanda Gutierres chegar batendo de primeira no cantinho. No fim da etapa inicial, aos 42 minutos, a Austrália diminuiu a desvantagem. Após cruzamento rasteiro, Van Egmond fez o corta luz e Caitlin Foord dominou, girou e finalizou na saída da goleira Natascha.