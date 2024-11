Campanha de arrecadação para quitar arena do Corinthians acumula R$ 3 milhões

O objetivo do projeto é arrecadar R$ 700 milhões, por meio de doações, para quitar o pagamento completo do estádio

Até o momento, cerca de 40 mil pessoas contribuíram com variadas quantias, que possuem o limite mínimo de dez reais. O objetivo do projeto é, por meio de doações da torcida corintiana, arrecadar R$ 700 milhões, valor acordado com o banco para o pagamento completo do estádio.

De acordo com Alê, presidente dos Gaviões da Fiel, foram contabilizados dois milhões de acessos em quinze minutos. Devido à alta demanda, o site chegou a sair do ar algumas vezes, problema que já está sendo resolvido nos bastidores.





























Dentro do projeto dos Gaviões, a ideia é levantar o valor atualizado da dívida para uma conta do banco, sem qualquer gerenciamento da quantia arrecadada por parte dos dirigentes do clube ou dos torcedores. A organizada também quer fornecer um painel de arrecadação em tempo real. As doações podem ser realizadas por meio do site Doe Arena Corinthians.

Ao todo, o Corinthians vai pagar R$ 78,4 milhões à Caixa ao longo de 2024 para quitar os juros referentes ao financiamento da Neo Química Arena, em quatro parcelas trimestrais. Segundo o acordo vigente, a dívida começará a ser paga de fato pela agremiação em 2025, com prazo até 2041.