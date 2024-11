Seleção Brasileira feminina encerra preparação para amistoso contra Austrália

As seleções se enfrentam nesta quinta-feira, 28, às 7h10min, no Suncorp Stadium, em Brisbane

O técnico Arthur Elias ajustou os últimos detalhes da equipe que irá a campo contra a Austrália. A Seleção treina para a partida desde segunda-feira, mas as atletas começaram a se apresentar em Brisbane ainda no sábado.

A Seleção Brasileira feminina encerrou nesta quarta-feira, 27, a preparação para o amistoso contra a Austrália. O Brasil treinou no Suncorp Stadium, em Brisbane, palco do jogo desta quinta. A bola rola a partir das 7h10min (de Brasília).

“Creio que será um jogo muito equilibrado. Para nós, é um desafio vir até a Austrália. Mesmo com a nossa dificuldade com o fuso horário e número pequeno de treinamentos, a gente tem um grupo renovado e estou muito confiante de que vamos fazer uma grande partida amanhã e também no segundo jogo”, disse o técnico do Brasil.

Confira a provável escalação do Brasil:

4-3-3: Lorena; Bruninha, Isa Haas, Lauren e Yasmin; Laís Estevam, Angelina e Duda Sampaio; Amanda Gutierres, Aline Gomes (Gabi Portilho) e Adriana. Téc: Arthur Elias