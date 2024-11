Felipe Melo e Thiago Silva discutem antes de jogo contra o Fortaleza

O episódio aconteceu na última quinta-feira, 21, em meio às atividades de treino do Tricolor Carioca

Antes do empate em 2 a 2 contra o Fortaleza, Thiago Silva e Felipe Melo, experientes peças do Fluminense, se envolveram em uma discussão durante o treinamento da equipe no CT Carlos Castilho. O episódio aconteceu na última quinta-feira, 21, em meio às atividades de preparação. O motivo da dicussão não foi revelado.

Apesar de terem protagonizado um desentendimento complexo, a dupla não chegou às vias de fato. Entretanto, de acordo com o jornalista Victor Lessa, a discussão teria gerado a insatisfação do técnico Mano Menezes com Felipe Melo, o que teria pesado na decisão de deixar o defensor fora da lista de relacionados contra o Leão.