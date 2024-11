Neymar Jr. compra imóvel de luxo com preço inicial de R$ 81,8 milhões

Neymar Jr. compra imóvel de luxo: veja detalhes da estrutura adquirida pelo jogador de futebol Crédito: Divulgação/Binghatti

Praia artificial, academia de ginástica, dois elevadores para carros e um clube exclusivo para moradores. Estes são apenas parte dos serviços disponibilizados em imóvel de alto luxo comprado pelo jogador Neymar Jr. em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Os registros da cerimônia de assinatura do contrato para a “Sky Mansion Penthouse” foram compartilhados pela construtora e incorporadora Binghatti Holding na segunda-feira, 18, com a presença do brasileiro, de sua companheira, Bruna Biancardi, e de seu pai, Neymar da Silva.

O preço inicial do empreendimento é de US$ 14,2 milhões (cerca de R$ 81,8 milhões), mas a revista Architectural Digest indicou que o valor desembolsado pelo atleta para a cobertura pode ter sido de US$ 54,45 milhões (cerca de R$ 314 milhões).

A construção em Dubai deve ser finalizada em 2027, com a presença de elevadores de carro que seguem diretamente para as coberturas. Além disso, o espaço contará com uma piscina privativa e vista panorâmica do centro da cidade. O empreendimento, chamado de “Bugatti Residences by Binghatti”, será a primeira residência do mundo assinada pela marca Bugatti.

Inspiradas pelo estilo da Riviera Francesa, as habitações apresentarão layouts personalizados em cada andar e ainda janelas do chão ao teto. Estas devem oferecer luz natural para o espaço, que será apoiado por tetos altos. A cobertura de alto luxo possui outros destaques: uma praia artificial, academia, spa com jacuzzi, disponibilização de manobristas e concierge e um clube privativo. Neymar ficará entre 4 e 6 semanas afastado devido a lesão na coxa | ENTENDA