Milésimo gol de Pelé completa 55 anos; relembre

O milésimo gol da carreira de Pelé está completando 55 anos nesta terça-feira. A histórica marca do eterno camisa 10 foi alcançada na vitória do Santos contra o Vasco, no Maracanã, por 2 a 1 no dia 19 de novembro de 1969. Àquela altura, Edson Arantes do Nascimento tinha apenas 13 anos de carreira no futebol.