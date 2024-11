Zagueiro de 33 anos da Portuguesa-RJ morre em acidente de carro na Bahia

A informação da morte foi divulgada pelo próprio clube em nota publicada nas redes sociais. Segundo a rádio Tupi, do Rio de Janeiro, Michel teria perdido o controle do veículo, que colidiu frontalmente com uma carreta. A diretoria da Portuguesa, que disputará o Campeonato Carioca em janeiro, foi a primeira a confirmar a notícia, lamentando profundamente a perda do atleta.

O defensor teve seu contrato renovado com a Portuguesa em setembro, acertado com o clube até 30 de março do próximo ano, e chegou à equipe em janeiro deste ano. Durante sua passagem, o zagueiro disputou 12 partidas. No cenário do futebol carioca, Michel também vestiu as camisas de Bangu e Nova Iguaçu, além de atuar por equipes como Ituano (SP), Moto Club (MA) e Rio Claro (SP).