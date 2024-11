Após gol nos acréscimos, técnico do Mirassol extravasa de felicidade e tira a camisa

Mozart falou sobre o jogo do Mirassol diante do Ceará, pela Série B. Crédito: Agência Mirassol

Concorrente direto do Ceará na briga pelo acesso à primeira divisão nacional, o Mirassol buscou um empate heroico no final da partida contra o Operário, fora de casa, nesta sexta-feira, 15. O gol de Iury Castilho, que atuou pelo Vovô em 2022, já nos últimos minutos do segunda tempo, resultou em uma cena inusitada: o técnico Mozart, do time paulista, extravasou de felicidade, tirou a camisa e foi comemorar com a torcida. Com o empate, o Mirassol ficou com situação bem encaminhada para conquistar uma vaga na Série A de 2025. O Ceará entra em campo na rodada na próxima segunda-feira, 18, para encarar o América-MG na Arena Castelão. Caso o Sport seja derrotado pela Ponte Preta em Campinas, o Vovô pode confirmar o acesso se vencer o Coelho, enquanto o Leão Capira confirma matematicamente.

O Operário, por sua vez, não tem mais chances de acesso. Com 57 pontos, em sétimo lugar, o clube paranaense não consegue ultrapassar o Ceará, na quarta posição. O Alvinegro tem 60 pontos, mas possui 18 vitórias, enquanto o Operário tem 16.

Na última rodada da Série B, ambas as equipes enfrentam adversários que lutam para não cair. O Mirassol recebe a Chapecoense (15ª), enquanto o Operário visita o CRB (16º). As partidas estão marcadas para o próximo domingo, ainda com horário a definir. Veja a comemoração do treinador Mozart após o gol de empate do Mirassol:

Operário 1x1 Mirassol: o jogo

O Operário assustou logo no início com bola no travessão de Boschilia. Mas o Mirassol respondeu com chute de primeira de Dellatorre. Aos 27 minutos, os mandantes abriram o placar. Rodrigo cortou da esquerda para o meio e bateu em cima de Alex Muralha, que deixou a bola escapar. No rebote, Pará se jogou e empurrou para as redes. No final do primeiro tempo, o árbitro marcou pênalti para o Mirassol após toque no braço de Willian Machado, mas o VAR interviu, anotando impedimento no lance.