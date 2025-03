Tribunal da Espanha absolve Daniel Alves em caso de estupro

Daniel Alves foi absolvido pela corte do Tribunal Superior de Justiça da Catalunha / Crédito: JORDI BORRAS/ POOL/ AFP

O Tribunal Superior de Justiça da Catalunha (TSJC) absolveu nesta sexta-feira, 28, o ex-jogador Daniel Alves em caso envolvendo crime de agressão sexual. A corte espanhola considerou insuficiente o testemunho da denunciante e anulou a condenação. “O Pleno não compartilha da convicção do Tribunal de Primeira Instância expressa em sua decisão, cuja exposição contém uma série de lacunas, imprecisões, inconsistências e contradições quanto aos fatos”, destaca a corte em nota publicada no site do tribunal.

Assim, o tribunal negou provimento aos recursos do Ministério Público — que requereu a anulação parcial da pena e, subsidiariamente, o aumento da pena para 9 anos — e da acusação particular — que requeriu o aumento da pena para 12 anos — e absolveu os acusados, revogando as medidas cautelares impostas", completa.

Anteriormente, condenado a quatro anos e seis meses pelo crime de estupro de uma jovem em uma discoteca de Barcelona, na Espanha, em 2022, Daniel Alves chegou a cumprir um ano de detenção. Após o pagamento da fiança de um milhão de euros em janeiro de 2024, o ex-jogador deixou a prisão e permaneceu em liberdade provisória até a decisão do caso.