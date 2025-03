Vini Jr marca no fim, Brasil vence Colômbia e se recupera nas Eliminatórias

Vinicius Júnior foi o herói do Brasil em duelo contra Colômbia / Crédito: Evaristo Sá / AFP

Foi no sufoco, mas o Brasil venceu a Colômbia por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, 20, pelas Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026, no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF). Vinicius Júnior e Raphinha marcaram os gols brasileiros. Luis Díaz descontou. A seleção volta a campo na terça-feira, 25, às 21h30min, contra a Argentina, em Buenos Aires, no Más Monumental. A pentacampeã mundial é a segunda colocada, com 21 pontos somados.

Brasil 2x1 Colômbia - Como foi o jogo Apoiado por um Mané Garrincha lotado, o Brasil começou o jogo tentando pôr em prática seu estilo, apostando na velocidade, principalmente de Vinícius Júnior e Rodrygo, os pontas da Canarinho na partida e companheiros de Real Madrid.

Foi em um desses momentos que surgiu o primeiro gol da seleção. Vini recebeu a bola pela direita, avançou e foi derrubado na área por Muñoz. O árbitro não hesitou e assinalou o pênalti. Na cobrança, Raphinha, um dos melhores jogadores do mundo na atualidade, bateu com precisão e chegou ao seu décimo primeiro gol vestindo a amarelinha. Tudo isso com apenas cinco minutos no relógio. O time de Dorival seguia atento aos movimentos da partida e não oferecia espaços aos colombianos, que se mostravam acuados, sem conseguir desenvolver o futebol que os levou ao vice na Copa América 2024. Aos oito minutos, o Brasil teve outra chance perigosa, aproveitando tal superioridade.

Vanderson, lateral-direito, venceu a marcação, cruzou rasteiro na pequena área e quase encontrou Vini Jr. O goleiro Vargas, atento, saiu do gol e evitou que a bola chegasse ao camisa 7 da seleção brasileira. No entanto, como em todo duelo entre Brasil e Colômbia, o jogo começou a se tornar truncado. A prova disso foram dois cartões amarelos aplicados ainda na etapa inicial, ambos para atletas brasileiros: Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães. Esse estilo mais pegado favorecia a equipe de Néstor Lorenzo, que começava a mostrar suas armas, especialmente com Jhon Arias, do Fluminense, e Luis Díaz, do Liverpool. A Amarelinha já não conseguia impor o mesmo ritmo de antes e se via acuada, sem conseguir emplacar jogadas ofensivas.

A Colômbia, liderada por James Rodríguez, cresceu e se estruturou. O empate, então, não demoraria. Na reta final do primeiro tempo, aos 40 minutos, Joelinton perdeu a posse na entrada da área, Arias disparou em velocidade, tocou para Lerma, que passou para James. O craque da Copa do Mundo de 2014 teve apenas o trabalho de ajeitar para Díaz finalizar e deixar tudo igual. Na volta do intervalo, o panorama do clássico sul-americano seguia o mesmo roteiro do fim da etapa inicial: colombianos melhores e brasileiros perdidos. Com 17, a Colômbia chegou a virar, mas não valeu. James alçou bola na grande área, no bate rebate, Alisson deu um soco na bola, que foi em direção a Joeliton e, posteriormente, para o gol. Para sorte brasileira, o árbitro identificou falta no arqueiro gaúcho do Liverpool.

Alguns segundos depois, a primeira grande chance do Brasil desempatar. Vini Jr driblou boa parte da defesa dos adversários, perdeu tempo do chute, tocou para Raphinha, que não foi efetivo. O susto mais, todavia, seria não um gol adversário, mas um choque entre Alisson e Sánchez, defensor colombiano. Em cruzamento, os dois saíram para disputar e acabaram, ambos, levando a pior, tendo o zagueiro ficado desacordado por alguns segundos. Os dois foram substituídos em segurança e duelo voltou normalmente, após seis minutos de paralisação. Na reta final, coube a Vini Jr, melhor jogador do mundo em 2024, decidir em chute de rara felicidade de fora da área. Vitória do Brasil, que assume provisoriamente a vice-liderança das Eliminatórias.