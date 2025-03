Manchester United e Arsenal empatam em Old Trafford, no Inglês

Contudo, o United, teve ótimas chances. O time da casa saiu na frente com bela cobrança de falta de Bruno Fernandes no primeiro tempo. O Arsenal igualou o placar aos 30 da etapa final, com Declan Rice. Assim 1 a 1 no placar.

Deu empate no clássico inglês deste domingo, 9 de março, entre Manchester United e Arsenal, pela 28ª rodada do Campeonato Inglês. Apesar do duelo ser na casa dos Red Devils, em Old Trafford, foi o Arsenal que teve o domínio da partida na maior parte do tempo.

O Manchester United segue muito mal na tabela. Faz uma de suas campanhas mais fracas na história. Com 34 pontos, está em 14º lugar. Sem risco de queda, já que os times da zona de rebaixamento estão muito atrás (o Ipswich, o primeiro dentro do Z3, tem 17 pontos). O empate também foi péssimo para o Arsenal. Com 55 pontos, segue na vice-liderança. Mas vê o líder Liverpool abrir 15 pontos de frente na liderança.

United na frente no primeiro tempo

Os times não estavam com força máxima. Mais com a bola, o Arsenal esteve mais perto da área e Merino fez a melhor jogada do time, mas sem sucesso no arremate. O jogo caminhava para o 0 a 0 quando o Manchester United teve uma falta próxima da área pela direita. Bruno Fernandes cobrou de forma excepcional, sem a menor chance para Raya. Era apenas o segundo chute a gol do time da casa e o primeiro no alvo. O Arsenal, com massacrantes 67% de posse de bola e seis finalizações, foi para o intervalo em desvantagem.

No segundo tempo, o Arsenal permaneceu com a bola, mas o time que esteve mais perto do gol foi o United. Aos nove minutos, uma bela jogada de Dalot pela esquerda resultou em seu cruzamento para a chegada de Mazraoui, que bateu cruzado. Só não entrou por causa do reflexo de Raya, que salvou com o pé. E Raya teve muito reflexo para evitar que uma finalização de letra de Zirkzee na pequena área não resultasse em gol.

Arsenal empata; final emocionante

Aos 38, Timber fez boa jogada pela direita, driblando e entrando na área, e rolou para Declan Rice, na entrada da área, bater de primeira sem chance para Onana. Enfim o Arsenal empatava o jogo.