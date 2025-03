Com golaço de Vini Jr, Real Madrid derrota Rayo Vallecano no Espanhol

Rayo Vallecano vendeu caro a derrota por 2 a 1. Com o triunfo, Merengues chegam aos mesmos 57 pontos do líder Barcelona

Com gols de seus artilheiros, Mbappé e Vini Jr, ainda no primeiro tempo, o Real Madrid venceu neste domingo, 9 de março, no Bernabéu, o Rayo Vallecano. O jogo valeu pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol.

Este resultado levou o time merengue aos 57 pontos, o mesmo do Barcelona, que teve o jogo desta rodada adiado, devido à morte de seu médico na concentração pouco antes da partida deste sábado diante do Osasuna. Assim, o time catalão tem um jogo a menos.