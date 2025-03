City perde para Nottingham Forest e chega a nove derrotas no Campeonato Inglês Em um jogo sem muitas chances de gol, a vitória do Forest veio em uma jogada individual de Callum Hudson-Odoi. Com esta derrota, o time de Manchester fica na 4ª posição com 47 pontos 12:29 | 08/03/2025 Autor AFP AFP Autor Ver perfil do autor Tipo Notícia

Nottingham Forest venceu o City por 1 a 0 com gol de Callum Hudson-Odoi / Crédito: Nottingham Forest

A queda livre do Manchester City parece não ter fim nesta temporada, e neste sábado, 8, o time do técnico Pep Guardiola sofreu a nona derrota no Campeonato Inglês, ao cair por 1 a 0 diante do Nottingham Forest. No City Ground, em um jogo sem muitas chances de gol, a vitória do Forest veio em uma jogada individual de Callum Hudson-Odoi, que avançou pela direita, cortou para fora e bateu firme para superar o goleiro brasileiro Ederson (83').

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Um chute na trave de Nico González (15') foi o jogada mais perigosa do City, que continua longe do nível que o levou a ganhar as últimas quatro edições do campeonato.

Com esta derrota, o time de Manchester fica na 4ª posição com 47 pontos, e até o final desta 28ª rodada pode ser ultrapassado pelo Chelsea (5º, 46 pontos) e igualado pelo Newcastle (6º, 44 pontos). Já o surpreendente Forest se consolida na terceira posição com 51 pontos, três atrás do Arsenal (2º), que no domingo visita o Manchester United. O líder isolado é o Liverpool, que tem 67 pontos e ainda neste sábado enfrenta o lanterna Southampton.

Jogos da 28ª rodada do Campeonato Inglês - Sábado: Nottingham - Manchester City 1 - 0 (12h) Crystal Palace - Ipswich Town

Liverpool - Southampton Brighton - Fulham (14h30) Brentford - Aston Villa

(17h) Wolverhampton - Everton - Domingo: