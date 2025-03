Betis vence Real Madrid de virada com direito a ‘lei do ex’

O Real Madrid abriu o placar da partida, mas sofreu a virada / Crédito: CRISTINA QUICLER/AFP

Em grande jogo no Benito Villamarín, em Sevilha, o Betis venceu o Real Madrid por 2 a 1, de virada, com direito à ‘lei do ex’. Neste sábado, 1º, o meia Isco comandou o time e, além de ter marcado o gol de pênalti que sacramentou a vitória no segundo tempo, deu assistência para o primeiro gol marcado por Johnny Cardoso, ex-Internacional. Pelo lado dos merengues, Brahim Díaz abriu o placar no início do jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Dessa maneira, o Barcelona e o Atlético de Madrid agradecem o tropeço do Real Madrid. O Barça lidera a competição com os mesmos 54 pontos do time merengue, enquanto o Atléti é o terceiro com 53. Ambas as equipes ainda entram em campo nesta 26ª rodada e podem abrir vantagem.

Com o resultado, o Betis chegou aos 38 pontos e entrou no G-6 do Campeonato Espanhol. Além disso, o time de Sevilha chegou à terceira vitória seguida em La Liga e segue forte na briga por uma vaga para as próximas competições europeias. Betis x Real Madrid O Real Madrid começou com domínio do jogo e abriu o placar logo aos 10 minutos, com Brahim Díaz após boa jogada de Mbappé e Mendy. Porém, depois do gol, o time recuou e deu espaço para o Betis, que cresceu na partida. O empate veio em um escanteio cobrado por Isco, com Jhonny cabeceando forte para o gol. Nos minutos finais, Jhonny quase virou, mas Courtois fez uma grande defesa.

Na segunda etapa, o Betis teve uma grande atuação e o time virou o jogo em cobrança de pênalti do meia Isco, destaque do jogo. Assim, os donos da casa continuaram com a pressão e quase ampliaram em jogada de Antony. O Real Madrid cresceu na reta final da partida e criou jogadas que levaram perigo. Porém, o jogo ficou mais pegado nos minutos finais e o Betis conseguiu segurar a vantagem. Jogos da 26ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25 Sexta-feira (28/2)

Real Valladolid 1×1 Las Palmas

Sábado (1/3)

Girona 2×2 Celta de Vigo

Rayo Vallecano 1×1 Sevilla

Betis 2×1 Real Madrid

Atlético de Madrid x Athletic Bilbao – 17h

Domingo (2/3)

Leganés x Getafe

Barcelona x Real Sociedad – 12h15

Mallorca x Alavés – 14h30

Osasuna x Valencia – 17h

Segunda-feira (3/3)

Villarreal x Espanyol – 17h