Maresca: “Estou no Chelsea para vencer, não apenas para sobreviver”

O técnico do Chelsea, Enzo Maresca, deixou claras suas ambições antes do confronto da Premier League contra o Aston Villa. Em sua coletiva de imprensa pré-jogo, Maresca enfatizou que não está no clube apenas para sobreviver, mas para vencer partidas e lutar por títulos.