Messi não comparece à entrega da Medalha Presidencial da Liberdade, maior honra civil dos EUA

A assessoria do astro argentino justificou a ausência por "conflitos de agenda e compromissos previamente agendados". No futebol, apenas Messi e Megan Rapinoe foram indicados para a honraria

O argentino e lendário jogador de futebol Lionel Messi foi um dos 19 indicados por Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos, a receber a Medalha Presidencial da Liberdade, que é o maior símbolo de honra que um civil pode receber no país, mas não compareceu à cerimônia realizada neste sábado, 4, na Casa Branca, sede do governo americano.

Além de Messi, o grupo de indicados também contou com personalidades como o cantor irlandês Bono Vox, líder da banda U2, e os atores Michael J. Fox e Denzel Washington. De acordo com o jornal “USA Today”, a assessoria do argentino justificou a ausência do astro por “conflitos de agenda e compromissos previamente agendados”.