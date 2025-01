Vini Jr. é expulso, Real Madrid bate Valencia no fim e vira líder do Espanhol

Modric e Bellingham garantem vitória do time de Carlo Ancelotti na reta final do jogo e merengues ultrapassam o rival Atlético de Madrid na tabela de classificação

O Real Madrid virou sobre o Valencia, nesta sexta-feira, 3, por 2 a 1, no Mestalla, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Espanhol. O gol dos mandantes foi marcado por Hugo Duro, enquanto Modric e Bellingham deixaram para os visitantes. O meio-campista inglês, no segundo tempo, ainda perdeu um pênalti e Vinicius Junior foi expulso.

Diante do triunfo, o Real Madrid chegou aos 43 pontos e assumiu a liderança do Espanhol. O Atlético de Madrid, com 41, caiu para a segunda posição. Por sua vez, o Valencia, permaneceu no 19º lugar, com 13 pontos contabilizados.

O Valencia inaugurou o marcador aos 26 minutos. Em escapada rápida pelo lado direito do campo de ataque, Foulqier cruzou para Javi Guerra, que, dentro da área, mandou um foguete para a bela defesa de Courtois. No rebote, livre de marcação, Hugo Duro apenas tocou para o fundo das redes.

Minutos depois, aos 16, o Real Madrid chegou a balançar as redes com Mbappé. O francês, em um gesto plástico, driblou o goleiro rival e mandou para o gol. Porém, o camisa 9, na origem do lance, estava em posição de impedimento.

O brasileiro Vinicius Junior foi expulso aos 34 minutos, após atingir o rosto do goleiro Dimitrievski com as mãos. Mesmo com um a menos, o time de Madrid seguiu pressionando e conseguiu o empate aos 40 minutos, com Modric. O camisa 10 recebeu passe de Bellingham e, dentro da grande área, finalizou na saída do goleiro.

A virada veio nos acréscimos, aos 50 minutos. Após erro de Hugo Guillamon, Bellingham ficou em frente ao gol e não perdeu a chance. O inglês finalizou de perna direita e deu números finais ao duelo.