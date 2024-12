Com gols de Vini Jr, Mbappé e Rodrygo, Real Madrid bate o Pachuca e é campeão mundial

Vini Jr marcou um gol e deu uma assistência na final da Copa Intercontinental / Crédito: KARIM JAAFAR / AFP

Dominante, o Real Madrid superou o Pachuca por 3 a 0 nesta quarta-feira, 18, na final da Copa Intercontinental, em duelo no Estádio Lusail, em Doha, no Catar. Os gols da vitória merengue foram marcados pelo francês Kylian Mbappé e pelos brasileiros Rodrygo e Vinícius Júnior. O camisa 7 madridista, eleito o melhor jogador do mundo na premiação The Best, da Fifa, foi titular na partida e deu a assistência para o gol de Mbappé, que abriu o placar aos 37 minutos do primeiro tempo. O tento coroou o time espanhol, que dominou o rival mexicano, mas vinha pecando na conclusão das jogadas.

Na segunda etapa, o Real ampliou com menos de dez minutos. Após tabelar com Mbappé, Rodrygo limpou a marcação mexicana e finalizou da entrada da área, sem chances de defesa para o goleiro Carlos Moreno.

Depois do 2 a 0 no placar, o clube espanhol passou a administrar o resultado, diminuindo a intensidade do jogo. Mesmo assim, os espanhóis seguiram criando chances de gol. Vini Jr quase ampliou após troca de passes com Jude Bellingham, mas parou na defesa do arqueiro do Pachuca. Aos 35 minutos do segundo tempo, Lucas Vázquez foi derrubado dentro da área. O árbitro venezuelano Jesús Valenzuela deixou o jogo seguir, mas, após sinalização de revisão pelo VAR, o pênalti acabou marcado. O camisa 7 madridista converteu a cobrança e selou a vitória merengue por 3 a 0. O astro brasileiro do Madrid teve a oportunidade de transformar a vitória em goleada após receber passe em profundidade. Vini ficou de frente para o goleiro adversário e tentou a finalização por cobertura, mas Carlos Moreno defendeu.