Jogo Fiorentina x Inter de Milão é suspenso após atleta passar mal em campo

Atacante italiano Edoardo Bove, da Fiorentina, passou mal ainda no primeiro tempo da partida. Jogador foi levado de ambulância para hospital

Neste domingo, 1º, a partida entre Fiorentina e Inter de Milão, pelo Campeonato Italiano, foi suspensa após o atacante Edoardo Bove cair no gramado. O jogador foi levado de ambulância para o hospital e está consciente.

O lance ocorreu aos 16 minutos do primeiro tempo. Enquanto amarrava as chuteiras, Eduardo Bove caiu no campo. Rapidamente, jogadores e membros da comissão técnica de ambos os times foram atender o atleta de 22 anos.