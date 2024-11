Vini Jr. sofre lesão e desfalcará Real Madrid por cerca de um mês

O jogador Vini Jr. sofreu uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda , confirmou o Real Madrid na manhã desta segunda-feira, 25. O brasileiro realizou um exame após ter disputado o confronto com o Leganés, pela La Liga.

Segundo a imprensa espanhola, tendência é de que o atacante fique de fora dos gramados por cerca de um mês. Portanto, desfalcará a partida da Liga dos Campeões na quarta-feira, 27, contra o Liverpool em Anfield.

O time inglês lidera a fase de liga do torneio europeu com 12 pontos, enquanto o Real está na 18ª posição com apenas 6 pontos. O clube "merengue" tenta lidar com uma enxurrada de lesões em sua equipe principal.