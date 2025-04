Luiz Oliveira vence estreia em etapa da Copa do Mundo no sul do país

O pugilista brasileiro Luiz “Bolinha” Oliveira estreou com vitória no segundo dia da etapa da Copa do Mundo de Boxe, em Foz do Iguaçu (Paraná), realizada pela primeira vez no país. Oliveira avançou na competição da categoria dos 60 quilos após derrotar o cazaque Talgat Syrymbetov por decisão unânime dos juízes (5 a 0). O pugilista se junta aos compatriotas Wanderley Pereira (80kg) e Isaías Filho (90 kg), classificados na última segunda (31).