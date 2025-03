Basquete feminino: TV Brasil exibe Cerrado Basquete X Pontz São José

A TV Brasil é a tela do esporte feminino, destacando e valorizando a atuação das mulheres nas quadras e também nos gramados. Além da LBF Caixa, o canal apresenta as emoções do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1. As séries A2, A3, Sub-17 e Sub-20 também estão previstas na programação da emissora.

Sobre a competição

Unimed Campinas, Blumenau, AD Santo André, Pontz São José Basketball, Sodiê Mesquita, Sampaio Basquete, SESI Araraquara, Corinthians e os estreantes ADRM Maringá, Cerrado Basquete e Ourinhos/AOBE são as equipes participantes.

O sistema de disputa é com todos os times se enfrentando em turno e returno, em 22 rodadas. Os oito melhores seguem para os playoffs. Nas quartas de final e na semifinal, as equipes se enfrentam em série melhor de três jogos. Já a grande decisão será realizada em melhor de cinco jogos.