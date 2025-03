Seleção feminina bate China em 5ª etapa do circuito de rugby sevens

A seleção feminina de rugby sevens, mais conhecida pelo apelido de Yaras, derrotou a China no segundo jogo desta sexta-feira (28), em Hong Kong, pela quinta etapa do circuito mundial 2024/25. A vitória veio após as Yaras – em 9º lugar entre as 12 equipes – começarem o dia com derrota de virada para os Estados Unidos (4º), por 31 a 12. As Yaras voltam a campo à 1h57 (horário de Brasília) com a Nova Zelândia, atual campeã olímpica e líder da temporada.