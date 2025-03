A mesatenista catarinense Bruna Alexandre, de 29 anos, foi ouro no Para Challenger, etapa da Polônia do circuito mundial de tênis de mesa paralímpico, em Wadyslawowo e, de quebra, pode voltar à liderança do ranking mundial da classe 9-10 (atletas andantes), que será atualizado na próxima semana. Após uma campanha perfeita, Bruna derrotou na final a húngara Alexa Szvitacs por 3 a 0, com parciais de 11/5, 11/5 e 11/8.