Basquete: Brasil conhece adversários na AmeriCup masculina e feminina

As seleções brasileiras feminina e masculina já sabem quem irão enfrentar na AmeriCup, a Copa América do basquete, após sorteio das chaves realizado pela Federação Internacional (Fiba) na última quarta-feira (26). Atuais campeãs (edição de 2023), as brasileiras caíram no Grupo A, junto com Canadá, Argentina, República Dominicana e El Salvador. Na competição masculina, o Brasil também caiu na Chave A, que tem ainda Estados Unidos, Uruguai e Bahamas.