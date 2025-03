Duelo paulista abre transmissões do Brasileiro Feminino na TV Brasil

A edição 2025 da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino de futebol começa neste sábado (22). Pelo segundo ano consecutivo, a competição será exibida ao vivo pela. A partida entre Palmeiras e Red Bull Bragantino, às 21h (horário de Brasília), na Arena Barueri, abre as transmissões da emissora pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), com o pré-jogo iniciando às 20h45. No domingo (23), a bola rola para Cruzeiro e Grêmio, que duelam às 18h30 (pré-jogo a partir de 18h10), no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG).