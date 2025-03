Basquete: Pokey Chatman define seleção feminina para amistosos nos EUA

A técnica da seleção feminina de basquete Dana Pokey Chatman definiu as 12 jogadoras que entrarão em quadra nos amistosos contra o Indiana Fever e o Chicago Sky - times da WNBA, a principal liga feminina dos Estados Unidos – nos dias 2 e 4 de maio. Entre as convocadas, está Catarina Ferreira, jogadora mais valiosa (Most Value Player-MVP, na sigla em inglês) do Oregon State no ano passado, durante a Conferência da Costa Oeste (West Coast Conference-WCC). Metade da equipe é composta por atletas que jogam nos Estados Unidos, mesclada com jogadoras que atuam em times brasileiros. Três delas são do Sampaio Basquete (MA): Tainá Paixão, Caca Martins e Sassá Gonçalves.