Flamengo vence Fluminense no primeiro capítulo da final do Carioca

O primeiro capítulo da decisão do Campeonato Carioca terminou com vitória do Flamengo. Em partida disputada na noite desta quarta-feira (12) no estádio do Maracanã, que contou com transmissão da Rádio Nacional, o Rubro-Negro derrotou o Fluminense por 2 a 1.

FIM DE PAPO NO MARACANÃ! Com gols de Wesley e Juninho, o Flamengo vence a primeira partida das finais por 2 a 1!#FLAxFLU #VamosFlamengo pic.twitter.com/CMz1L4QZ1M

— Flamengo (@Flamengo) March 13, 2025

— Flamengo (@Flamengo) March 13, 2025 Agora as equipes voltam a medir forças no próximo domingo (16), a partir das 16h (horário de Brasília), para decidir quem fica com o troféu da competição. Desta forma, o Rubro-Negro tem a vantagem do empate. Já o Tricolor precisa de ao menos uma vitória simples para ficar com o título. Jogo disputado A equipe comandada pelo técnico Filipe Luís precisou de apenas cinco minutos de bola rolando para abrir o marcador: o lateral Wesley encontrou espaço para avançar pela direita e acertou um chute cruzado que o goleiro Fábio não conseguiu defender. A partir daí o Fluminense partiu para o ataque, e teve algumas oportunidades claras de igualar o marcador antes do intervalo. A principal delas surgiu aos 31 minutos, quando o colombiano Arias foi avançando aos trancos e barrancos e acabou de frente para o goleiro Rossi. Porém, mesmo com muita liberdade, acabou finalizando para fora.